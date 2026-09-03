Jannik Sinner dovrebbe tornare questo mese al China Open

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Jannik Sinner non giocherà agli US Open a causa di un infortunio che gli ha anche fatto saltare il Canada e il Cincinnati Open quest'estate. Tuttavia, il numero 1 al mondo ha fissato la data del suo ritorno questo mese ed è nella lista iscritti per il China Open di Pechino, che si svolgerà dal 30 settembre al 6 ottobre.

La lista degli iscritti all'ATP 500 che inizia a fine mese è stata rivelata questa settimana, e Sinner è in cima alla lista, seguito dal numero 2 al mondo Alexander Zverev (che ha superato un match al primo turno in cinque set agli US Open) e dal numero 4 Novak Djokovic, al suo ritorno dopo la sua eliminazione a sorpresa domenica scorsa.

Altri giocatori in Cina includono Felix Auger-Aliassime, Flavio Cobolli, Alex de Minaur e Daniil Medvedev.

Quello che la perderà è Carlos Alcaraz, che dopo gli US Open parteciperà alla Laver Cup (25-27 settembre), e poi è confermato che si dirigerà a Tokyo, un'altra ATP 500, che si svolge nello stesso periodo (30 settembre-6 ottobre), con Alcaraz in carica del titolo. Altri giocatori a Tokyo includono Kei Nishikori, Taylor Fritz, Joao Fonseca e Ben Shelton.

Questo significa che Alcaraz e Sinner non saranno nello stesso torneo insieme fino a (se tutto andrà bene) lo Shanghai Masters dal 7 al 18 ottobre-