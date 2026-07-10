Jannik Sinner e Alexander Zverev si incontreranno di nuovo alla finale di Wimbledon domenica

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Jannik Sinner si è preso la rivincita contro Novak Djokovic in semifinale di Wimbledon: dopo la sorprendente sconfitta contro Nole alle semifinali degli Australian Open all'inizio di quest'anno (la prima volta che Djokovic batte Sinner dal 2023, con cinque sconfitte da allora), Sinner ha ora battuto Djokovic in due set e raggiunge la finale di Wimbledon, dove è favorito per difendere il titolo.

In precedenza, Alexander Zverev aveva concluso la favola di Arthur Fery: dopo essere stato portato al tie-break, che Zverev ha vinto 7-0, il tedesco ha rapidamente eliminato il giocatore britannico e ha assicurato il secondo posto al mondo entro lunedì, qualunque cosa accada: Carlos Alcaraz rimarrà infortunato almeno fino a metà agosto.

Per la finale, domenica 12 luglio, Sinner è il grande favorito: l'ultima volta che Zverev ha battuto Sinner è stato nel 2023; da allora, Peccatore lo ha picchiato nove volte... senza perdere un set negli ultimi sei match.

Tuttavia, Zverev, che non aveva mai raggiunto le semifinali di Wimbledon, si è motivato dopo la vittoria a Roland Garros. Il tedesco si impegnerà di più questa volta?