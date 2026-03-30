Jannik Sinner e Aryna Sabalenka ottengono entrambi il "Sunshine Double" a Miami e Indian Wells

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Jannik Sinner si è ripreso dalla delusione dell'inizio della stagione, a Melbourne e Dubai, e ha conquistato due titoli consecutivi al Masters 1.000, quello che è noto come il "Sunshine Double", vincendo Indian Wells e Miami Open nella stessa stagione. Sinner ha sconfitto Jiri Lehecka 6-4, 6-4, conquistando il suo secondo titolo di Miami dopo il 2024, settimane dopo aver conquistato il primo in California.

L'italiano e numero 2 al mondo è il primo dal 2017 di Roger Federer a farlo nel circuito maschile, e il primo a farlo senza perdere un set: ha esteso il record di 34 set consecutivi vinti nel Masters 1.000, iniziando a Parigi lo scorso anno.

Un giorno prima, anche Aryna Sabalenka aveva raggiunto la stessa impresa, battendo Coco Gauff 6-2, 4-6, 6-3 a Miami, settimane dopo aver vinto Indian Wells in un incontro di "roulette russa" contro la nuova numero 2 al mondo Elena Rybakina. È stato il primo "Sunshine Double" nella WTA dal 2022, con Iga Swiatek.