Jannik Sinner e Carlos Alcaraz danno una lezione di sportività mentre la rivalità si intensifica

Jannik Sinner si è vendicato di Carlos Alcaraz e ha sollevato il suo primo trofeo di Wimbledon. Un mese dopo la finale del Roland Garros, quando Carlitos ha salvato tre punti per il campionato e due set di svantaggio per alzare il trofeo, i due migliori giocatori del mondo si sono scontrati di nuovo, e questa volta l'italiano è stato migliore fino in fondo.

Alcuni provano gioia, altri delusione, ma nel complesso il mondo del tennis sta celebrando il consolidamento di una rivalità che spingerà il tennis maschile in una nuova era post-Big Three, simile a quella tra Roger Federer e Rafa Nadal. Nel tipico stile tennistico, ogni giocatore ha mostrato una masterclass di rispetto ringraziando e lodando il proprio rivale alla cerimonia del trofeo a Wimbledon.

"Carlos, grazie per il giocatore che sei", ha detto Sinner. "È così difficile giocare contro di te, ma abbiamo un rapporto fantastico fuori dal campo e in campo. Continua ad andare avanti, continua a spingere e terrai questo [trofeo] molte volte. Ne hai già due!", ha detto Sinner, che ha aggiunto che "continuo ad ammirare Carlos perché anche oggi mi sembrava che stesse facendo un paio di cose meglio di me".

Sinner ha anche sconfitto la sua famiglia, che ha assistito al suo grande match contro Alcaraz. "È così speciale. Vedere i miei genitori qui, mio fratello, tutta la mia squadra, è incredibile. In realtà un ringraziamento speciale a mio fratello, perché non c'è nessuna gara di Formula 1 questo fine settimana, ecco perché è qui", ha scherzato, orgoglioso non solo di portare il suo primo trofeo di Wimbledon, ma anche il primo titolo di singolare, maschile o femminile, per un giocatore italiano al Grande Slam.

Alcaraz ringrazia Sinner per averlo fatto migliorare

"È difficile perdere. È sempre difficile perdere, anche se è in finale, ma prima di tutto devo congratularmi ancora una volta con Jannik" ha detto Alcaraz, aggiungendo che è "un trofeo davvero meritato". "Sono davvero felice per te. Quindi continua così, e sono davvero felice di essere in grado di costruire un ottimo rapporto fuori dal campo, ma poi una buona rivalità in campo. Mi fa migliorare ogni giorno".

Dire "tu mi fai migliorare" può essere un argomento nel tennis, ma è comunque vero, come è diventato chiaro durante l'era dei Big Three, con Nadal, Federer e Djokovic che si sono rincorsi per due decenni. Alcaraz lo ha spiegato ulteriormente in un'intervista post-partita, tramite ATP:

"Stiamo costruendo una grande rivalità perché stiamo giocando le finali dei Grandi Slam, le finali dei Masters, i migliori tornei del mondo. Andrà sempre meglio. Sono davvero grato per questo perché mi dà l'opportunità di dare il mio 100% in ogni allenamento, ogni giorno, solo per essere migliore, grazie a questo. Il livello che devo mantenere e che devo alzare se voglio battere Jannik è davvero alto".