Jannik Sinner è disposto a perdere qualche partita se questo significa essere "meno prevedibile"

Jannik Sinner è stato sopraffatto da Carlos Alcaraz alla finale degli US Open e ha perso il numero 1 del mondo contro lo spagnolo. Nonostante sembrasse inarrestabile in questo periodo l'anno scorso, oltre a sconfiggere Carlos a Wimbledon all'inizio dell'estate, Alcaraz domina ancora su Sinner, 10 vittorie per lo spagnolo contro 5 vittorie per l'italiano. Quest'anno, Jannik ha battuto Carlos solo a Wimbledon, mentre Carlos ha battuto Jannik a New York, Parigi, Roma e Cincinnati (quella volta, però, Sinner era malato).

Jannik Sinner non ha avuto problemi a dare credito ad Alcaraz, ammettendo di essere stato migliore di lui nella cerimonia di premiazione. Parlando più tardi alla conferenza stampa, Sinner ha scoperto perché Alcaraz lo ha battuto: era più creativo con il gioco e ha provato più cose, mentre Sinner era "molto prevedibile".

"Ha fatto tante cose, ha cambiato il gioco. Questo è anche il suo stile di gioco. Ora starà a me decidere se voglio apportare modifiche o meno. Questo è sicuramente [ciò] su cui lavoreremo. Sto cercando di essere più preparato per la prossima partita che giocherò contro di lui".

Sinner ha approfondito: è arrivato in finale comodamente (ha perso solo due set prima della finale), ma ha sempre fatto le stesse cose, per fare un esempio: non ha fatto un solo serve-volée né ha usato molti drop shot nel torneo. Per il resto, il suo potente servizio potrebbe essere sufficiente, ma non contro Carlos.

Mentre Sinner è stato di solito più costante, e Alcaraz ha avuto più alti e bassi, Sinner sa che deve correre dei rischi se vuole raggiungere Alcaraz al suo miglior livello. "D'ora in poi punterò a perdere anche qualche partita, ma cercando di fare qualche cambiamento, cercando di essere un po' più imprevedibile come giocatore, perché penso che sia quello che devo fare, cercare di diventare un tennista migliore. Alla fine della giornata, questo è il mio obiettivo principale".

Come prima e seconda testa di serie, Alcaraz e Sinner potrebbero incontrarsi di nuovo alla finale dello Shanghai Open il 12 ottobre, dove Jannik difenderà 1.000 punti, mentre Alcaraz difenderà solo 200 punti, quindi potrebbe aumentare la distanza nella classifica ATP.