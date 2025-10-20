Jannik Sinner evita la Coppa Davis per l'Italia; Alcaraz e Zverev in Spagna e Germania

HQ

L'Italia ha annunciato la sua formazione per la finale di Coppa Davis, che si terrà dal 18 al 23 novembre, e Jannik Sinner, numero 2 del mondo, non sarà in squadra. La notizia è stata uno shock per gli appassionati di tennis italiani, con la combinazione di Sinner, che ha guidato la squadra alla vittoria nel 2023 e nel 2024, e il fatto che si giochi a Bologna, ha reso l'Italia immediatamente favorita per la vittoria.

La squadra italiana è ancora forte, con Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. Il capitano italiano Filippo Volandri ha spiegato che Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025, forse dando la priorità ai singoli tornei ATP sapendo quanto sia serrato il calendario del resto della stagione: Sinner debutta domani al Vienna Open 2025 ATP 500 (che termina il 26 ottobre), subito dopo è il Paris Masters 1.000 (che termina il 2 novembre), e successivamente difende la corona alle Nitto ATP Finals (9-16 novembre).

"La Coppa Davis è, e rimarrà, sempre la sua casa e sono sicuro che Jannik tornerà presto a far parte della squadra. Nel frattempo posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra."

Gli altri giocatori tra i primi tre, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, saranno pronti per l'azione di Coppa Davis per Spagna e Germania. Gli altri cinque paesi finalisti sono Argentina, Austria, Belgio, Repubblica Ceca e Francia.