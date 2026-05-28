Jannik Sinner FUORI dal Roland Garros dopo aver avuto bisogno di un controverso timeout medico

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Un enorme colpo di sorpresa ha scosso il Roland Garros: Jannik Sinner è stato eliminato dall'argentino Juan Manuel Cerúndolo, numero 54 al mondo (fratello di Francisco Cerúndolo), al secondo turno del Grande Slam, interrompendo una lunga serie di vittorie e sventando le sue speranze di completare il Grande Slam di quest'anno. Il numero 1 del mondo vinse i primi due set, e il secondo turno era a un solo gioco di distanza, ma poi ebbe un problema medico e, dopo un timeout, perse il terzo set e i due successivi.

La partita ha preso una piega che nessuno si aspettava: da 6-3, 6-2, 5-1, a Cerúndolo che ha vinto 18 delle successive 20 partite, chiudendo 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6.

Quando era ancora sopra nel terzo set, ma aveva perso gli ultimi tre giochi (5-4, 0/40), Sinner ha chiesto un timeout medico fuori campo a causa della disidratazione, giocando nelle ore di punta dell'ondata di caldo, ma non tutti la pensavano così: per alcuni, Sinner soffriva di crampi e non avrebbe dovuto poter fermare la partita come ha fatto.

Jim Courier, opinionista di TNT Sports, ha detto che è stato ingiusto per Cerúndolo: "Amiamo i migliori giocatori, guidano lo sport, ma bisogna applicare le regole in modo equo, le regole vengono piegate per i migliori giocatori. Questa è una totale sciocchezza".

Quando Sinner era fuori, i tifosi del tennis si sono lamentati sui social media che Sinner veniva trattato favorevolmente, alcuni hanno persino riportato la sua sanzione morbida sul caso clostebol dell'anno scorso come argomento che i tornei sono fatti su misura per i migliori giocatori da vincere ogni volta. Tuttavia, il timeout medico non fu sufficiente e Sinner non si riprese mai fisicamente, anche se riuscì comunque a concludere l'incontro. "Meritava di vincere questo incontro, e poi non so cosa sia successo. Ma mi dispiace per lui e spero che si riprenda", ha detto Cerúndolo.