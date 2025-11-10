Jannik Sinner inizia oggi a difendere il suo titolo ATP Finals contro Felix Auger-Aliassime

HQ

Jannik Sinner inizia oggi la sua difesa del titolo delle ATP Finals contro Félix Auger-Aliassime, il 25enne canadese che si è qualificato per la finale dell'anno, come ottavo dei migliori otto giocatori della stagione. La medaglia di bronzo olimpica a Parigi, che ha avuto un record in carriera di 6 nel 2022, è uscita dalla top 20 a causa di infortuni, ma è risalita in un 2025 spettacolare con tre titoli ATP 250 e altre due finali, l'ultima al Masters di Parigi all'inizio di questo mese.

Lì, Auger-Aliassime ha perso contro Jannik Sinner in due set, è stato più vicino che mai: 6-4, 7-6(4). Il canadese ha detto che non sente che c'è un "enorme divario" con il numero 1 del mondo e "mi sto avvicinando ogni partita che giochiamo l'uno contro l'altro" (via ATP.com), ricordando come è riuscito a vincere un set agli US Open.

Felix Auger-Aliassime è già riuscito a battere Sinner due volte, ma entrambe le volte sono arrivate nel 2022. Sinner ha vinto le altre tre partite, tutte nel 2025.

Orari delle partite delle ATP Finals di lunedì 10 novembre

Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime sarà in programma lunedì pomeriggio alle 20:30. Sinner è costretto a vincere ogni partita, compresa la finale, per mantenere il suo titolo di numero 1 del mondo; Alcaraz ha bisogno di vincere almeno tre partite e ha già vinto la prima contro Alex de Miñaur domenica.

Oggi sarà anche il debutto di Lorenzo Musetti nella competizione, nono al mondo, che si è qualificato dopo il ritiro di Novak Djokovic. Affronterà Taylor Fritz alle 14:00 CET.