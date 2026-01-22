Jannik Sinner loda Alcaraz nel loro percorso verso una finale attesa agli Australian Open

HQ

I due re del tennis, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, stanno navigando facilmente agli Australian Open, avendo vinto tutte le partite e i set dai primi due turni. Più recentemente, Jannik Sinner ha battuto James Duckworth 6-1, 6-4, 6-2 in 1 ora e 48 minuti, estendendo un perfetto record di 9-0 contro i giocatori australiani, mentre Alcaraz è stato messo a giocare contro il tedesco Yannick Hanfmann martedì, battendolo 7-6(4), 6-3, 6-2.

Come riportato da ATP.com, Sinner ha fatto un cenno amichevole ad Alcaraz nella conference dopo la partita: "Penso che tutti sappiamo chi ha i migliori drop shot... Carlos, ovviamente", disse.

Alcaraz e Sinner hanno vinto tutti gli ultimi otto Grand Slam (quattro ciascuno, e due ciascuno nel 2024 e 2025) e, come numero 1 e 2 del mondo, potrebbero incontrarsi in finale. Tuttavia, devono ancora giocare quattro turni prima della finale e avranno rivali accesi: Alcaraz potrebbe incontrare il numero 3 del mondo Alexander Zverev in semifinale e Sinner potrebbe incontrare Novak Djokovic, anch'esso al terzo turno del primo Grande Slam della stagione tennistica 2026.

Carlos Alcaraz è in programma contro Corentin Moutet giovedì, mentre Sinner affronterà Eliot Spizzirri venerdì.