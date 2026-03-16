Jannik Sinner ottiene alcuni risultati incredibili con la sua vittoria a Indian Wells

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Jannik Sinner ha finalmente conquistato Indian Wells, il suo primo titolo nel 2026 e un grande passo avanti nella sua corsa a Carlos Alcaraz per il numero 1 del mondo. Ha sconfitto Daniil Medvedev in due set, entrambi decisi nel tie-break, dove il giocatore russo ha comunque offerto una prestazione ad alta intensità e aggressività che gli ha permesso di battere Alcaraz il giorno precedente.

Tuttavia, l'italiano lo superò e ottenne una serie di record interessanti: solo il terzo giocatore nella storia ATP, dopo Federer e Djokovic, a vincere tutti e nove i grandi titoli su campi d'asfalto: gli US Open, gli Australian Open, le ATP Finals e sei Masters 1000: Indian Wells, Miami, Canada, Cincinnati, Shanghai e Parigi.

È anche diventato il primo uomo a vincere due titoli consecutivi al Masters 1000 (contando Parigi lo scorso anno) senza perdere un set dall'inizio dell'evento nel 1990, 22 set, che rappresentano anche la seconda striscia di set più lunga negli eventi Masters 1000, dopo i 24 set consecutivi di Djokovic nel 2016 e i 21 set consecutivi di Alcaraz nel 2023.

E, cosa più importante, Sinner riduce il divario da Alcaraz a 2.150 punti, e con Sinner che ha potuto vincere punti agli eventi Masters 1000 a Miami, Monte-Carlo e Madrid, dove non ha gareggiato lo scorso anno a causa della sua sanzione.