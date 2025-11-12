Jannik Sinner si qualifica per le semifinali ATP, chi altro può unirsi a lui?

HQ

Jannik Sinner è ora in semifinale alle ATP Finals, dopo aver dominato Alexander Zverev 6-4, 6-3, estendendo un'incredibile striscia di 28 vittorie consecutive sul cemento (da quando ha perso contro Djokovic nelle ATP Finals 2023). In effetti, non ha ancora perso un solo set tra questa e l'edizione dello scorso anno del finale di stagione.

Come previsto, dopo aver battuto Felix Auger-Aliassime e Alexander Zverev in due set, Sinner si assicura un posto come leader del girone per le semifinali del fine settimana. Venerdì si deciderà l'altro semifinalista del gruppo Bjorn Borg: chi vincerà il match tra Zverev e Auger-Aliassime si unirà a Sinner... a meno che Ben Shelton non riesca nell'impresa di sconfiggere Sinner.

Jannik Sinner può ancora essere il numero 1 del mondo se Alcaraz perde domani

L'altro girone si deciderà prima, giovedì: Carlos Alcaraz è davvero ben posizionato per qualificarsi per le semifinali, ma tecnicamente tutti i giocatori del gruppo di Jimmy Connors possono ancora farcela. Sinner seguirà il match tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz: se Musetti vincerà, le speranze di Sinner di riconquistare il titolo di numero 1 del mondo a fine anno continueranno...