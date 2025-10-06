Jannik Sinner si ritira zoppicando allo Shanghai Open

HQ

Jannik Sinner si è ritirato dallo Shanghai Masters nel suo secondo match, dopo un'estenuante 2 ore e 36 minuti contro Tallon Griekspoor, il match si è concluso 6-7(3), 7-5, 3-2 nel momento in cui l'italiano ha scelto di ritirarsi. È stato aiutato a zoppicare, soffrendo di crampi alla coscia destra.

Molti tennisti si sono lamentati delle condizioni estreme a cui sono costretti a giocare, con alti livelli di umidità (Djokovic, che ha sconfitto Yannick Hanfmann, ha vomitato durante la partita). Sinner aveva bisogno di asciugamani di ghiaccio intorno al collo tra il secondo e il terzo set.

Griekspoor, il 29enne giocatore olandese attualmente classificato 31, affronterà domani Valentin Vacherot negli ottavi di finale. "Questo non è sicuramente il modo in cui vuoi vincere", ha detto. "Condizioni brutali qui a Shanghai già da tutta la settimana. Pensavo che fossimo un po' fortunati a giocare la sera senza sole, ma due ore e 36 minuti sull'orologio, a metà del terzo set... Mi dispiace per lui, gli auguro una pronta guarigione".

Questa sconfitta significa che Sinner perderà 950 punti (è stato campione a Shanghai l'anno scorso) e la strega della distanza Carlos Alcaraz nella classifica ATP sarà molto più grande: 1.340 punti. Sinner potrebbe essere in grado di dimezzare quella distanza se riuscisse a vincere il Vienna Open (20-26 ottobre), ma è diventato molto più difficile per Sinner riconquistare il numero 1 del mondo quest'anno.