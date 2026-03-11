Jannik Sinner sopravvive al duello ad alta intensità con João Fonseca, e stasera è il momento della marcia di Alcaraz

HQ

Jannik Sinner è stato spinto al massimo durante un duello di ottavi di Indian Wells contro João Fonseca. L'italiana, numero 2 al mondo, ha vinto entrambi i set con tie-break molto combattuto, 7-6(6), 7-6(4), salvando tre set nei primi tie-break e rimontandosi dal 5-2 nel secondo tie-break.

Sebbene Sinner, 24 anni, abbia ottenuto la prima vittoria diretta contro Fonseca, 19 anni, la partita non ha deluso e ha ulteriormente criticato il giovane brasiliano come una stella nascente del tennis, con molti che prevedono che attualmente sia il più adatto a rompere il "duopolio" tra Alcaraz e Sinner nel tennis maschile.

"L'atmosfera è stata fantastica, quindi sono molto felice della partita di oggi", ha detto Sinner, anche se ci fu un episodio raro visto con il solitamente calmo giocatore transalpino, quando andò sugli spalti a protestare perché uno spettatore parlava troppo. L'arbitro della sedia scese per cercare di calmare il giocatore

Partite di Indian Wells stasera, mercoledì 11 marzo



Rinky Hijikata vs Cameron Norrie: 19:00 CET, 18:00 GMT



Daniil Medvedev vs. Alex Michelsen: 21.00 CET, 20:00 GMT



Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud: 21:20 CET, 20:20 GMT



Novak Djokovic vs. Jack Draper: 02:00 CET, 01:00 GMT giovedì



I quarti di finale seguiranno giovedì, con i duelli confermati tra Learner Tien e Jannik Sinner e Arthur Fils contro Alexander Zverev.