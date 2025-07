Jannik Sinner svanisce le preoccupazioni per il suo braccio dopo aver sconfitto Ben Shelton: "È migliorato molto rispetto a ieri"

HQ

Molte persone si sono allarmate lunedì scorso, quando Jannik Sinner ha vinto i quarti di finale contro Grigor Dimitrov solo perché il suo rivale si è dovuto ritirare per infortunio, in un momento in cui il numero 1 del mondo stava perdendo due set di svantaggio. L'italiano si era fatto male al gomito e ha iniziato la partita di oggi con una benda intorno al braccio destro.

Tuttavia, questo non lo ha fermato, e ha rapidamente sconfitto Ben Shelton 7-6(2), 6-4, 6-4 e ha raggiunto le semifinali di Wimbledon. Gli è stato chiesto se avesse dolore, dato che ieri si è allenato solo per 20 minuti. "È migliorato molto da ieri ad oggi. Ieri la mia giornata è stata molto breve sul campo di allenamento, 20 minuti solo con gli allenatori. Ma non vedevo l'ora che arrivasse la partita. Questa non è una scusa. Non c'è palcoscenico migliore per giocare a tennis, e penso di averlo dimostrato oggi".

Sinner ha migliorato la sua serie di testa a testa rispetto al 22enne giocatore americano a 6 a 1, tutte e sei le vittorie consecutive. Tuttavia, Sinner ammette che è molto difficile competere con Shelton. "Serve molto bene, come abbiamo visto nell'ultima partita. Nel complesso, ci giochiamo sempre di più, ci siamo conosciuti un po' meglio e non vedo l'ora di affrontare questo tipo di battaglie".