Jannik Sinner vince il Masters di Parigi e conquista il titolo di numero 1 al mondo da Alcaraz

Jannik Sinner ha conquistato con successo il titolo di numero 1 del mondo di tennis maschile dopo aver sconfitto Felix Auger-Aliassime nella finale del Masters di Parigi di domenica. La finale dell'ultimo titolo Masters della stagione, e l'unico vinto dall'italiano, si è conclusa 6-4, 7-6(4).

Auger-Aliassime ha messo in campo una difesa più forte di Zverev in semifinale, ma non è riuscito a fermare il dominio del Sinnr sul cemento indoor: non ha perso un set in tutto il torneo e allunga una striscia di 26 vittorie consecutive.

E questo arriva con un grande cambiamento nella classifica: Alcaraz scende a 11.250 punti dopo aver perso 90 punti nella sconfitta contro Cameron Norrie nella sua prima partita del torneo, mentre Sinner raggiunge 11.500 punti, che è il punteggio più alto che può ottenere quest'anno.

Sinner manterrà il titolo di numero 1 del mondo per almeno due settimane, fino alle ATP Finals tra il 9 e il 16 novembre, dove Carlos Alcaraz sarà costretto a vincere almeno tre partite (tutte e tre nella fase a gironi, o due nella fase a gironi e in semifinale) per superare Sinner. E Sinner, che ha vinto tutti i 1.500 punti delle ATP Finals dello scorso anno, deve vincerli di nuovo se non vuole perdere la corona alla fine dell'anno...