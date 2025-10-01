Jannik Sinner vince il terzo titolo dell'anno contro Learner Tien a Pechino

HQ

Il giorno dopo che Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo Japan Open a Tokyo, Jannik Sinner ha seguito l'esempio a Pechino, sconfiggendo Learner Tien 6-2, 6-2 e conquistando il titolo del China Open per la seconda volta. Rivendica il titolo, del valore di 500 punti, che ha vinto nel 2023, ma perso nel 2024 contro Alcaraz.

Questo è ora il terzo titolo della stagione per Sinner, che ha avuto una stagione dominante ma irregolare (ha vinto gli Australian Open, ha saltato i primi mesi a causa della sua sanzione per doping e ha vinto Wimbledon, ma ha perso altre quattro finali, tutte contro Alcaraz, compresi gli altri due Grandi Slam dell'anno al Roland Garros e agli US Open).

Il suo rivale, Learner Tien, non ha avuto alcuna possibilità contro Sinner, ma a soli 19 anni salirà comunque di 16 posizioni fino al numero 36 del mondo nella classifica ATP, un massimo in carriera. Sinner non sarà in grado di riconquistare il numero 1 del mondo a Shanghai, anche con il ritiro di Alcaraz, poiché l'italiano difenderà 1.000 punti e Alcaraz ne perderà solo 200.

ErreRoberto / Shutterstock

ErreRoberto / Shutterstock