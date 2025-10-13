Jar Jar Binks ritorna in un nuovo one-shot a fumetti co-scritto da Ahmed Best

HQ

Se pensavi che Andor avrebbe salvato Star Wars, non sai nulla, ragazzo. Jar Jar Binks farà il suo grande ritorno all'inizio del prossimo anno in Star Wars: Jar Jar Binks #1, un fumetto one-shot che presenta diverse storie attorno al fallito favorito dai fan.

La storia che probabilmente interesserà di più alla maggior parte dei fan è Jar Jar Binks Returns, che è co-scritta dall'attore dietro Binks, un certo Ahmed Best. Best purtroppo ha preso molto dell'odio rivolto a Binks quando il personaggio veniva assolutamente distrutto dalla fanbase. Tuttavia, nel corso del tempo molte persone si sono affezionate a Jar Jar.

Best è persino riuscito a tornare nei panni del Jedi Kelleran Beq, che compare nella storia Jar Jar Binks Returns. Nella storia (tramite Comicbook Club Live), Jar Jar deve affrontare le conseguenze di aver dato a Palpatine poteri di emergenza e apparentemente ha un ruolo chiave nella formazione dell'Alleanza Ribelle.

Jar Jar Binks Returns e altre storie saranno disponibili in Star Wars: Jar Jar Binks #1 quando uscirà il prossimo febbraio.

