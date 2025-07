Jared Harris su Foundation: Hari Seldon della stagione 3: "Non più il burattinaio ma un burattino"

HQ

Mentre Hari Seldon e l'organizzazione Foundation hanno già affrontato i loro problemi nel corso della storia, non si può negare che stiano affrontando una bestia e un problema diversi nella terza stagione dello show. Lo stesso Seldon ha a che fare con una circostanza in cui non è più l'unico esecutore del suo piano, il tutto mentre The Mule è arrivato per devastare l'universo. Quindi, con questo in mente, in che modo questo influisce sul modo in cui l'attore Jared Harris dà vita al personaggio?

Abbiamo chiesto a Harris questo in modo specifico in una recente intervista, in cui ci ha raccontato delle sfide di interpretare un personaggio che è sia umano che ologramma

"Sì, beh, ci sono diverse sfide, ovviamente, nell'interpretare un ologramma, e questa è una delle cose di cui ho parlato all'inizio dell'intera faccenda è cercare di trovare un modo in cui si sia ancora in grado di accedere all'umanità di quel personaggio. Dove esisterebbe quell'umanità? E sempre con questa persona, che cosa sa? Cosa non sa? Cosa lo sorprende? Sì, voglio dire, è sempre una conversazione con ogni nuova stagione, si cerca di trovare quel nocciolo e tirarlo fuori".

Per aggiungere a questo, ha commentato la rivelazione della seconda stagione dello show e come Seldon sia effettivamente due personaggi.

"Beh, quella è stata in realtà la grande, se vuoi, scoperta, o il grande colpo di scena, è stato portare quelle informazioni dalla seconda stagione, quindi ha avuto una rilevanza nella terza stagione, in quanto era consapevole del fatto che non era più il burattinaio ma un burattino, e che qualcun altro stava tirando i suoi fili. e che avrebbe avuto un'opinione o un sentimento al riguardo, e che a qualcuno con quel tipo di ego non sarebbe piaciuto il fatto di non avere più il controllo, e questo avrebbe creato una sorta di crisi esistenziale all'interno del personaggio".

Per finire, Harris ha anche parlato un po' di Pilou Asbaek e del lavoro con l'attore danese che si unisce alla serie come The Mule. Ha espresso:

"È molto divertente. Ha un meraviglioso, delizioso senso dell'anarchia e un malvagio senso dell'umorismo. Sono un suo grande fan. Ho guardato... Ho avuto modo di sedermi e fare il fanboy con lui su Game of Thrones e fargli ogni tipo di domanda".

Dai un'occhiata all'intervista completa con Harris qui sotto, con anche i sottotitoli localizzati.