Jared Leto accusato di aggressione sessuale da quattro donne

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L'attore e cantante di Thirty Seconds to Mars, Jared Leto, è stato accusato di aggressione sessuale da quattro donne, secondo BBC News. Le donne affermano ciascuna che Leto abbia aggredito sessualmente, commesso stupro su minore o le abbia adescate quando erano minorenni, e sostengono che abbia persino abusato del suo status festeggiante nel tentativo di fare avances sessuali alle donne quando erano ancora minorenni.

Uno sostiene che Leto l'abbia aggredita sessualmente in un bagno di motel quando aveva 17 anni. Un altro sostiene che Leto l'abbia minacciata di aggressione sessuale quando aveva 19 anni, mentre un terzo menziona che lei ha avuto rapporti sessuali da minorenne con Leto a 17 anni, e un quarto che descrive il grooming a 16 anni, dove Leto suggeriva che la coppia avesse rapporti sessuali, chiedendole persino di firmare un accordo di non divulgazione per impedirle di parlare della sua relazione con Leto.

Tutto ciò avviene mentre Leto è oggetto di altre accuse atroci, con altre quattro donne che rivelano che lui ha inviato loro telefonate strane e molto sessuali quando erano più giovani, incluso un caso con una ragazza di 14 anni in cui Leto ha fatto un commento esplicito sul suo petto durante una sessione di autografi, cosa che poi avrebbe ripetuto davanti alla madre della ragazza.

La BBC ha raccolto tutte queste accuse e affermazioni e ha realizzato un documentario intitolato Jared Leto: Hollywood's Dark Secret, in cui 10 donne hanno parlato dei loro incontri con Leto, nove delle quali stanno condividendo la loro storia per la prima volta. Questo avviene dopo che Leto ha affrontato molte altre accuse in passato, con la BBC che ha segnalato che nel corso degli anni sono state mosse più di 120 accuse separate contro Leo, incluse nove che si sono espresse lo scorso anno, tutte smentite da Leto.

Per quanto riguarda queste ultime accuse, la BBC ha contattato Leto per una risposta, ma lui non ha ancora risposto. Si dice delle donne che ora parlano che documentano tutti incontri con Leto tra il 2002 e il 2016, quando Leto aveva tra i 30 e i 40 anni.