Jared Leto al panel Tron: Ares al SDCC di Malaga: "Per me Tron è come Star Wars o Blade Runner"

Forse il momento clou del programma del Comic-Con di San Diego di venerdì a Malaga è stato il mega-panel nell'Auditorium M da 2.500 posti, dove la folla di visitatori del primo SDCC al di fuori degli Stati Uniti è venuta a dare un'occhiata da vicino a un'anteprima speciale del film Disney che uscirà nei cinema il 10 ottobreTron: Ares. L'evento, presentato e moderato dal regista spagnolo Alex de la Iglesia, ha visto la partecipazione del regista Joachim Rønning, dell'attrice Jodie Turner-Smith (Athena) e, naturalmente, della star dello spettacolo Ares, Jared Leto.

La presentazione di Tron: Ares è stata principalmente incentrata sull'offrire ai partecipanti al panel SDCC un momento speciale, con due clip di filmati inediti del film, che uscirà tra un paio di settimane nelle sale. È stata anche un'occasione per Leto e Turner-Smith di parlare delle loro esperienze con il franchise e il film.

Jared Leto ha confessato di essere un fan assoluto del Tron originale, e che questo lo ha portato a mettersi in gioco nel progetto Tron: Ares, di cui è anche produttore. " Per me Tron è come Star Wars, Blade Runner... se non fossi qui [sul palco] sarei con voi tra il pubblico a fare il tifo per questo film", è riuscito a trasmettere tra gli applausi.

Ha anche avuto un momento per ricordare il lavoro di Jeff Bridges. " Uno dei motivi principali per cui amo Tron dal 1982 (lo so, sono vecchio come una merda) è a causa di Jeff Bridges". E ha colto l'occasione per registrare un messaggio emotivo all'attore veterano cantato dai fan.

Leto ha rapidamente preso il comando dell'intera giuria, e anche la collega co-protagonista, l'attrice Jodie Turner-Smith, lo ha elogiato e ringraziato pubblicamente per Jared Leto che l'ha aiutata a prepararsi per l'audizione per interpretare Athena. "Non è come interpretare un robot, è più un'entità" mettendo qualcosa di speciale nella sua performance "abbiamo sentito che potevamo darle un tocco più umano, piuttosto che umano".

Dovremo aspettare fino al 10 ottobre per vedere il risultato finale - non vedi l'ora di Tron: Ares ?