Jared Leto ha usato il trucco insanguinato per spaventare i colleghi di Masters of the Universe

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Entrare nella giusta mentalità per i diversi ruoli è, ovviamente, una parte importante della recitazione. Questo è esattamente ciò che Jared Leto sembra aver fatto durante le riprese di Masters of the Universe, dove, secondo il regista Travis Knight, avrebbe usato vari metodi per sorprendere i suoi co-protagonisti.

Tra le altre cose, Leto si sarebbe spalmato il viso con trucco simile al sangue durante le riprese. Perché? Poiché l'aspetto di Skeletor è creato digitalmente in post-produzione, Leto ha dovuto girare le sue scene senza maschera o cose simili. Quindi questo era il suo modo di cercare di suscitare reazioni genuine dai colleghi.

Secondo Alison Brie, sembra aver funzionato, e in un'intervista ha detto che la macchia simile a sangue era abbastanza inquietante da suscitare reazioni in molti.

Brie dice a Screenrant che:

"Ha il costume fantastico, ma è ancora solo la faccia di Jared perché è stata tutta sostituita da un teschio CGI. Ma non voleva che gli altri attori con cui condivideva le scene lo guardassero e vedessero Jared. Voleva che lo guardassero e vedessero qualcosa di spaventoso. Così si metteva un trucco sanguino, sfumato, sul viso. Quindi sembrava spaventoso da morire."

Masters of the Universe è attualmente in sala per chiunque sia interessato.