Jarell Quansah sospeso per due partite per espulsione rossa contro il Messico: Avrebbe giocato solo la finale dei Mondiali

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L'Inghilterra si è qualificata per i quarti di finale della Coppa del Mondo, ma a un prezzo: il difensore Jarell Quansah ha ricevuto un cartellino rosso per un fallo chiaro, e quindi sarebbe stato automaticamente squalificato per la partita successiva, contro la Norvegia (sabato 11 luglio, 23:00 CEST, 22:00 BST).

Tuttavia, la FIFA ha considerato la sua azione un fallo grave e ha ricevuto una sospensione extra per partita, secondo il comitato disciplinare FIFA. Questo significa che Quarell sarebbe stato sospeso anche per una semifinale (contro Argentina o Svizzera) e sarebbe idoneo solo per una possibile finale (o una partita per il terzo posto) il prossimo weekend, dal 18 al 19 luglio.

A seguito della controversa decisione di revocare la sospensione di Folarin Balogun a seguito di un appello del presidente USA Donald Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino, la Federazione Calcistica ha valutato di fare ricorso, ma secondo il regolamento del torneo (se rispettato) non esiste alcuna possibilità di contestare la sanzione.

L'allenatore dell'Inghilterra Thomas Tuchel l'ha descritta come "deludente, non per la decisione, ma per il fatto che perdiamo un buon giocatore. È stato eccellente in allenamento, e ovviamente abbiamo qualche infortunio in quella posizione, quindi sembrava che si fosse liberato uno spazio per Jarell. Ma la decisione è stata presa, non sprecheremo più energie su questo. È solo un altro ostacolo che dobbiamo superare."