Jason Blum: Perché M3GAN 2.0 è stato un flop

HQ

Il primo film potrebbe aver fatto pulizia quando è uscito nelle sale un paio di anni fa. Ma il tanto pubblicizzato seguito, M3GAN 2.0, si è rivelato un grande flop per lo studio. Nessuno sembra così entusiasta e le cose non sono aiutate dalla scarsa accoglienza del film da parte della critica: attualmente si trova a un misero 57% su Rotten Tomatoes. Questo è ben lontano dal punteggio "fresco certificato" dell'originale del 93%.

In una recente intervista, il produttore Jason Blum ha condiviso le sue teorie sul motivo per cui il film è stato accolto così freddamente:

"Pensavamo tutti che M3GAN fosse come Superman. Potevamo farle qualsiasi cosa. Potremmo cambiare genere. Potremmo metterla in estate. Potremmo farla sembrare diversa. Potremmo trasformarla da un cattivo in un bravo ragazzo. E abbiamo classicamente pensato troppo a quanto fosse potente l'impegno delle persone, davvero, con lei".

"Pensavamo che potesse vivere in estate, giusto? Abbiamo pensato: 'Stiamo passando da un piccolo film a un tentpole!' "

Nel frattempo, Blumhouse va avanti, nonostante un paio di errori quest'anno. Blum sostiene che queste cose accadono e suggerisce che probabilmente sono in arrivo altre idee per M3GAN, forse anche una versione distopica in stile Mad Max?

L'unica domanda ora è: come andrà il film spin-off Soulm8te, che debutterà a gennaio?

Hai visto M3GAN 2.0 e cosa ne pensi?