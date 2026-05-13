Jason Collins, primo giocatore NBA dichiaratamente gay, muore di cancro al cervello all'età di 47 anni

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Jason Collins, ex giocatore di basket, è morto all'età di 47 anni a causa di glioblastoma, un tipo di cancro al cervello. Ha annunciato pubblicamente che stava ricevendo un trattamento per un tumore al cervello a settembre 2025.

Collins, 18° assoluto nel draft 2001, ha giocato per 13 stagioni NBA, tra il 2001 e il 2014, per squadre come i New Jersey Nets (ora Brooklyn Nets), dove li ha aiutati a raggiungere due finali nel 2002 e 2003 insieme ai compagni Jason Kidd e Richard Jefferson, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics e Washington Wizards, con una media di 3,6 punti, 3,7 rimbalzi e 0,9 assist a partita.

Collins divenne noto per essere il primo giocatore NBA apertamente gay, dichiarandosi pubblicamente in un numero di maggio 2013 su Sports Illustrated, diventando anche il primo atleta maschile attivo di una delle quattro principali leghe professionistiche nordamericane a farlo pubblicamente. Anche lui attivista per i diritti gay, scelse il numero 98 come maglia a causa dell'omicidio di Matthew Shepard, uno studente gay picchiato a morte nel 1998.

"Jason cambiò vite in modi inaspettati ed è stato un'ispirazione per tutti coloro che lo conoscevano e per coloro che lo ammiravano da lontano," disse la sua famiglia. "La nostra famiglia sentirà molto la sua mancanza." E il suo ex agente e ora vicepresidente dei Detroit Pistons, Arn Tellem, ha detto che Collins ha cambiato vite, lasciato questo mondo migliore di come lo ha trovato e che la sua eredità "è un faro di tolleranza, dignità, rispetto, inclusione, compassione e comprensione".