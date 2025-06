Jason Isaacs conferma che The White Lotus star hanno guadagnato $ 40,000 per episodio

HQ

Al giorno d'oggi, quando sentiamo parlare di budget in aumento per film, TV e giochi, molti di noi si chiedono dove vadano a finire tutti quei soldi. A quanto pare, non è per gli attori. Almeno, questo non è stato il caso della stagione 3 di The White Lotus.

Nonostante sia un dramma di successo della HBO, Jason Isaacs ha rivelato a Vulture che tutti gli attori sono stati pagati lo stesso importo per essere nello show, ovvero $ 40.000 per episodio. "Generalmente gli attori non parlano di paga in pubblico perché è ridicolmente sproporzionato rispetto a quello che facciamo – truccarsi e avere voci divertenti – e sconvolge il pubblico. Ma rispetto a quello che le persone normalmente vengono pagate per i grandi programmi televisivi, questo è un prezzo molto basso. Ma il fatto è che avremmo pagato per esserci. Probabilmente avremmo dato una parte del corpo", ha detto.

Isaacs ha anche detto che non lavora per i soldi, e quindi non gli importa se le persone con carriere meno lunghe vengono pagate come lui. The White Lotus inizialmente ha pagato a tutti gli attori la stessa somma a causa del fatto che semplicemente non c'erano abbastanza soldi per fare lo show nella sua prima stagione. Con l'aumentare della scala, gli stipendi sembrano essere rimasti in gran parte gli stessi, ma le vacanze coinvolte sembrano certamente un'esperienza piuttosto interessante.

Annuncio pubblicitario: