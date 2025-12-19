Jason Isaacs si unisce al cast di Amazon's Tomb Raider

HQ

Sembra che il cast della serie Amazon's Tomb Raider stia prendendo forma piuttosto bene. Sappiamo da tempo che Sophie Turner, ex di Game of Thrones, avrebbe interpretato Lara Croft, e recentemente abbiamo anche saputo che Sigourney Weaver era in giro per un ruolo non divulgato.

Ora abbiamo notizie di un'altra grande star che si unirà al cast. Anche Jason Isaacs ha firmato per la serie, secondo Deadline. Non sappiamo chi interpreterà, dato che Amazon è piuttosto riservata riguardo ai personaggi che non si chiamano Lara Croft, ma potremmo fare un'ipotesi ragionata.

È possibile che Isaacs interpreti Lord Richard Croft, il padre di Lara, nei giochi Tomb Raider. Richard ha subito molteplici destini nelle varie linee temporali, ma sembra in qualche modo una presenza fissa nel franchise, e Isaacs ha un'età in cui può facilmente interpretare il padre di una Lara Croft adulta (controllate la terza stagione di The White Lotus per la prova).

C'è anche la possibilità che la famiglia di Lara non appaia affatto, e che questa sia invece una serie incentrata solo su di lei come Croft principale. Isaacs potrebbe così interpretare un personaggio secondario, o addirittura un cattivo. Sappiamo che ha un veleno perverso, e potrebbe essere un brillante contrasto a Turner nella serie. Dovremo solo aspettare e vedere.