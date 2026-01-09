Jason Momoa e Dave Bautista affrontano gli Yakuza in The Wrecking Crew di Prime Video

Gennaio è appena diventato un po' più luminoso se sei un fan dei film d'azione buffi e divertenti. Prime Video ha presentato il trailer di The Wrecking Crew, un film che riunisce Jason Momoa e Dave Bautista per vedere i due protagonisti interpretare fratelli separati che si ritrovano sulla loro isola natale delle Hawaii per affrontare gli Yakuza che vogliono farli morire. Perché, ti chiedi? Sembra che abbia a che fare con la strana morte del padre, un evento che la coppia decide di indagare e che affronta più di quanto potessero immaginare.

Sì, sembra proprio che ci aspettino qualcosa di strano e folle quando questo film debutterà su Prime Video piuttosto presto, dato che la data di prima è fissata per il 28 gennaio.

Diretto da Angel Manuel Soto di Blue Beetle e scritto da Jonathan Tropper di The Adam Project e Jonathan Tropper di See, questo film vede anche la partecipazione di altri hawaiani Jacob Batalon e Temura Morrison, mentre compaiono anche Stephen Root e Morena Baccarin.

Guarda il trailer di The Wrecking Crew qui sotto.