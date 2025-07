Jason Momoa è il protagonista dell'ultimo sguardo ricco di azione su Chief of War

HQ

La grande aggiunta televisiva di Apple di questo agosto è un'ambiziosa epopea storica che esplora l'unificazione e la colonizzazione delle Hawaii alla fine del 1700. Ruota attorno al personaggio di Jason Momoa di un capo di guerra che combatte per riunire le varie tribù in modo che abbiano maggiori possibilità di sopravvivenza, come un gruppo unificato, quando i colonizzatori occidentali arrivano in forze sulle loro coste.

A differenza di alcuni spettacoli,Apple Chief of War sarà una serie piuttosto speciale in quanto viene raccontata da una prospettiva indigena, utilizzando un cast per lo più polinesiano, e ha anche dialoghi parlati prevalentemente nella lingua madre della gente del posto. È anche un progetto che è considerato un'impresa appassionata per Momoa, che è conosciuto non solo come protagonista ma anche come co-creatore insieme a Pa'a Sibbett.

Per il resto, il cast è composto da alcuni volti riconoscibili come lo stesso Boba Fett, Temuera Morrison (che è anche il padre di Jason Momoa... in Aquaman ). Per quanto riguarda quando Chief of War inizierà lo streaming, arriverà il Apple TV+ dal 1 agosto. Puoi vedere l'ultimo trailer qui sotto.