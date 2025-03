Jason Momoa ha quasi rivelato l'aspetto di Lobo in un'intervista a Minecraft

HQ

Come forse saprai, il vecchio universo cinematografico DC è appena finito prima che Jason Momoa avesse l'onore di interpretare Lobo in quello nuovo, che dice essere un ruolo da sogno per lui. La prima volta che lo vedremo nei panni di Lobo sarà nel film Supergirl: Woman of Tomorrow , che debutterà a giugno del prossimo anno.

Al momento, Momoa sta facendo un sacco di lavoro di pubbliche relazioni per il suo prossimo film Minecraft, e in un'intervista con Cinemablend ha quasi mostrato una foto di come appare vestito e dipinto come Lobo. È stato solo quando il suo addetto stampa ha reagito e ha detto "Jason, non farlo", che ha cambiato idea.

Una persona che è notevolmente grata che l'addetto stampa di Momoa abbia parlato è il capo della DC James Gunn, che, pur vedendo apparentemente l'intera faccenda come una situazione piuttosto umoristica e condividendo la clip su Threads, scrive anche: "Voglio solo ringraziare profondamente l'addetto stampa di Jason".

Gunn dovrà tenere le dita incrociate affinché Momoa non perda il suo portafoglio, non se lo faccia rubare o qualcosa di simile, dal momento che a quanto pare sta andando in giro con una foto che potrebbe rovinare completamente i piani di marketing...