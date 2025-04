Jason Momoa ha terminato tutte le sue scene di Lobo in Supergirl: Woman of Tomorrow

HQ

James Gunn e Peter Safran hanno avuto a malapena il tempo di presentare i loro piani per il nuovo DCU prima che i fan iniziassero a chiedere che Jason Momoa fosse scelto per il ruolo di Lobo - e lui stesso sembrava essere d'accordo. Ed è esattamente così che è andata a finire.

Farà il suo debutto in Lobo nel prossimo anno Supergirl: Woman of Tomorrow , e via Instagram, ha ora annunciato che le riprese sono complete per la sua parte. Detto questo, non resta che attendere Supergirl: Woman of Tomorrow, che sarà presentato in anteprima nel 2026, più precisamente il 26 giugno. Speriamo di poterlo vedere prima in qualche trailer, con il primo che probabilmente apparirà alla fine di quest'anno.