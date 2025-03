Jason Momoa: "Lobo è il ruolo che ho sempre voluto interpretare, è il fumetto che ho amato"

HQ

Jason Momoa è riuscito a malapena a finire l'ultimo film dell'ormai defunto universo DC, Aquaman e il Regno Perduto, prima che iniziassero a circolare voci secondo cui si sarebbe unito al nuovo DCU in un ruolo completamente diverso. Molti hanno ipotizzato che avrebbe interpretato Lobo, un personaggio a cui è stato spesso associato.

E... È successo. Di recente, James Gunn ha rivelato che Momoa ha ottenuto il ruolo direttamente durante una conversazione casuale e farà il suo debutto nel Supergirl: Woman of Tomorrow il prossimo anno. Durante l'apparizione al talk show Jimmy Kimmel Live di ieri, l'argomento si è spostato su Lobo, e Momoa ha colto l'occasione per parlare un po' di ciò che pensa del personaggio, dicendo di essere rimasto "sorpreso" quando Zack Snyder lo ha scelto per il ruolo di Aquaman al posto di Lobo:

"Ho tutti i fumetti di Lobo. Era il mio preferito. Pensavo che avrei interpretato Lobo quando Zack Snyder mi ha chiamato. Perché c'era Batman contro Superman, e avevano bisogno di un cattivo lì dentro".

Momoa è stato anche intervistato da Screen Rant sulla sua nuova avventura da supereroe, dove ci ha raccontato cosa possiamo aspettarci da lui nel 2026 quando entrerà a far parte del nuovo DCU:

"Beh, questo è il ruolo che ho sempre voluto interpretare. Questo è il fumetto che ho amato, quindi sono davvero nervoso al riguardo. È una specie di gioco da ragazzi interpretare questo personaggio. È piuttosto grande. Non voglio svelare troppo, ma voglio dire, sembriamo piuttosto morti, esattamente come il personaggio, ed è piuttosto ruvido e burbero e... Direi che la moto è davvero fantastica".

Ci ricorda che è un film di Supergirl, dopotutto, quindi non è una grande apparizione, ma quando gli viene chiesto se vedremo più Lobo in futuro, Momoa risponde:

"Lo spero. Lo spero. Lo spero. È il suo film, quindi è fantastico. Entro solo per un po'".

sarà presentato in anteprima il 26 giugno del prossimo anno e vedrà la star di House of the Dragon Milly Alcock nei panni di Supergirl (il cui vero nome è Kara Zor-El).Supergirl: Woman of Tomorrow