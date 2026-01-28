Jason Momoa non sa se Lobo tornerà per i futuri progetti DCU

HQ

Jason Momoa nei panni di Lobo è un fancast che la gente desidera da molto, molto tempo. Fondamentalmente da quando ha mostrato per la prima volta il suo fisico imponente e il viso barbuto in Game of Thrones. Ora finalmente vediamo il personaggio in Supergirl, anche se potrebbe essere una breve apparizione nella trama generale del DCU.

Parlando con ScreenRant, Momoa ha rivelato di non essere del tutto sicuro di dove Lobo si colloci nei grandi progetti che James Gunn e Peter Safran hanno per l'universo. "So solo che Lobo è in questo, quindi vedremo cosa ci riserva il futuro di tutto questo. Mi piacerebbe che uscisse un suo lavoro," ha detto.

"Non so se ci sia. Penso che probabilmente dipenda dal pubblico e da come si sentono, ma penso che lui abbia già pianificato le sue cose e io non ne sono a conoscenza," continuò Momoa. "La carriera di James è pari a quello che ha fatto Zack, a ciò che hanno costruito e a quali sono i loro mondi. Sono registi straordinari nel costruire un mondo."

Sembra dubbio che vedremo la fine di Lobo durante Supergirl, ma sarà interessante vedere come si inserirà nel resto dell'Universo DC. Lobo non è un perno nell'universo, ma è un personaggio molto apprezzato, e la sua apparizione live-action potrebbe meritare un serio apprezzamento. Lo sapremo solo quest'estate.