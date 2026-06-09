Jason Momoa non sarà più protagonista del Helldivers Movie

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Super Earth sembra aver appena perso uno dei suoi eroi chiave, dato che Jason Momoa non è più destinato a guidare il cast dell'adattamento di Helldivers della Sony Pictures. Momoa è stato annunciato come protagonista del film all'inizio di quest'anno, con una data di uscita prevista per novembre 2027.

La partenza di Momoa non sembra aver fermato i piani per realizzare il film. Secondo Deadline, Sony Pictures sta cercando una nuova stella proprio ora, con la speranza di iniziare a girare presto. Molti piani riguardanti il Helldivers Movie sono tenuti segreti, inclusa la trama del film.

La ragione della partenza di Momoa è sconosciuta. Probabilmente i conflitti di agenda hanno ostacolato il suo ruolo nel film, o almeno questa potrebbe essere la versione ufficiale. Momoa si tiene occupato, recitando in Supergirl della DC quest'estate e anche nel sequel di Minecraft Squared il prossimo anno. Con alcuni grandi blockbuster in programma, forse Momoa non vuole lanciarsi in un altro franchise.

Chi vorresti vedere sostituire Jason Momoa nel Helldivers Movie ?