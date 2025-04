Jason Momoa sarà il protagonista di Chief of War di Apple TV+

Potresti avere familiarità con l'attore indipendente Jason Momoa, noto per la sua interpretazione in A Minecraft Movie tra alcune piccole altre cose come DC Extended Universe, Fast X, Game of Thrones, Dune e persino l'originale Baywatch. Oltre ad apparire nel DC Universe come Lobo in Supergirl: Woman of Tomorrow nel 2026, Momoa ha anche un altro progetto in programma per quest'anno, che lo vedrà riunirsi con Apple TV+.

Momoa apparirà nel prossimo Chief of War, una serie che sta cercando di esplorare la "storia epica delle unificazioni, della resilienza e dell'adattamento hawaiano di fronte alla colonizzazione". È considerato il "progetto più personale fino ad oggi" dell'attore e uno che farà il suo debutto prima piuttosto che dopo.

Ci è stato detto che Chief of War inizierà lo streaming il Apple TV+ a partire dal 1° agosto 2025. Inoltre, è stata condivisa una prima immagine dello spettacolo, che ci dà uno scorcio di Momoa in costume e protagonista nei panni di un capo di guerra hawaiano.

Andrai a dare un'occhiata a Chief of War quest'estate?