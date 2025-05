Jason Momoa tra le star che si dice siano prese in considerazione per il film di Street Fighter

Sembra che abbiamo un'idea del gruppo di attori che sono in fila per interpretare i personaggi del film live-action di Legendary Street Fighter. Deadline ha riferito che tra la lista c'è Jason Momoa, che potrebbe recitare al fianco di Andrew Koji diBullet Train Warfare e Noah Centineo e del wrestler WWE Roman Reigns.

Non è chiaro quali ruoli ogni attore potrebbe essere scelto per interpretare, se alla fine saranno legati per il film, ma forse ora abbiamo un'idea degli individui che vengono esaminati per personaggi come Ryu e Ken. Non ci sono ancora notizie su alcun membro del cast femminile.

Street Fighter Il film dovrebbe essere diretto da Kitao Sakurai, ma al momento non è chiaro chi abbia scritto la sceneggiatura e chi produrrà insieme a Capcom. Una cosa che sappiamo è che questo potrebbe essere il prossimo sforzo di adattamento di un videogioco di Momoa dopo A Minecraft Movie, il che è particolarmente interessante dal momento che ha detto che non lascia nemmeno che i suoi figli giochino ai videogiochi...