Jason Schreier: "Gli studi Xbox sono entusiasti di poter pubblicare i loro giochi su PlayStation"

Questa primavera, Forza Horizon 5 è arrivato su PlayStation 5, e alla fine di quest'estate, Gears of War: Reloaded è stato anche rilasciato per la console Sony. L'anno prossimo vedrà il lancio di Master Chief che combatte il Covenant sulla console che un tempo era il suo concorrente più feroce.

Se questa sia una decisione saggia è una questione di opinioni divise tra i tifosi. Alcuni sostengono che renda l'hardware Xbox completamente irrilevante, mentre altri ritengono che l'esclusività sia superata in un'epoca in cui la maggior parte dei giochi viene comunque rilasciata su PC. Ma cosa ne pensano gli sviluppatori di Microsoft?

In un'intervista con 404 Media (tramite Tweaktown), il giornalista di Bloomberg Jason Schreier commenta la questione, affermando che i loro studi sono in realtà grati di avere ora ricavi più alti:

"Molti studi di videogiochi ora sono davvero entusiasti di poter pubblicare i loro giochi su PlayStation - un fenomeno recente che si è verificato nell'ultimo anno circa, tanto che Xbox è diventata un publisher completamente multipiattaforma. A differenza del passato, dove erano in realtà solo giochi pubblicati sulla loro stessa piattaforma, Xbox e PC."

È concepibile che molti sviluppatori abbiano anche PlayStation a casa, e probabilmente la maggior parte di loro apprezza personalmente il fatto che più giocatori abbiano la possibilità di godersi i titoli che creano. Non c'è nulla che suggerisca che questa strategia verrà riconsiderata nel prossimo futuro, anzi il contrario.