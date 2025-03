Jason Schreier: né The Witcher 4 né Intergalactic: The Heretic Prophet usciranno nel 2025

HQ

I due annunci forse più pesanti durante i The Game Awards sono stati ovviamente The Witcher 4 e il nuovo Intergalactic: The Heretic Prophet di Naughty Dog. Quindi riusciremo a giocarci nel 2025?

No, pochi di noi se lo aspettavano, e ora un vero peso massimo si unisce al coro. Più nello specifico, il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, noto per gli innumerevoli scoop nel mondo dei videogiochi, scrive tramite Resetera che quelli che abbiamo visto finora sono stati "anticipatissimi". Questo a sua volta significa che "nessuno di questi giochi uscirà l'anno prossimo".

Le parole di Schreier non devono ovviamente essere confuse con i messaggi ufficiali, ma è comunque il più vicino possibile. In breve, non sperare di giocare a nessuno di loro nel 2025 se non vuoi rimanere deluso.