Jason Schreier: Sony "si sta ritirando dal mettere le sue console esclusive su PC"

Per anni ci siamo mossi verso un maggiore multiplayer e una maggiore apertura tra i formati, con quasi tutto arrivato su PC e talvolta anche su piattaforme concorrenti. Ma forse il pendolo sta oscillando un po' indietro.

Durante il fine settimana, abbiamo riportato che la nuova responsabile Xbox Asha Sharma ha risposto "Ascoltate" ai fan che chiedevano titoli esclusivi per Xbox, e ora il giornalista Jason Schreier afferma nel Triple Click Podcast (tramite Resetera) che, sebbene creda che i titoli multiplayer Sony saranno rilasciati in più formati in futuro, i titoli per giocatore singolo potrebbero non esserlo. Ritiene che Sony attualmente "si stia allontanando dal mettere le sue esclusive console come il tradizionale single-player su PC."

Pertanto, sostiene, i giocatori PC non dovrebbero dare per scontato che potranno giocare a Wolverine della Marvel. In seguito ha scritto una chiarificazione su Resetera dicendo che questa "non è una speculazione" da parte sua, e che ne sentiremo altre in futuro.

Cosa ne pensi, la tendenza ha iniziato a cambiare e i titoli esclusivi torneranno a essere una moda?