Jason Statham e Guy Ritchie collaborano per il sesto film

Jason Statham e Guy Ritchie stanno collaborando di nuovo, per un nuovo film chiamato Viva La Madness. Questa è la sesta collaborazione tra l'attore e il regista da quando hanno lavorato insieme per la prima volta in Lock, Stock e Two Smoking Barrels di Ritchie.

La trama del film è stata tenuta nascosta, ma Variety riporta che è basato su un libro di J.J. Connelly con lo stesso nome che è stato lanciato come sequel di Layer Cake. Layer Cake è stato adattato per il cinema nel 2004, ma Ritchie sostiene che Viva La Madness agirà come un film a sé stante, piuttosto che un sequel, un prequel o uno spin-off.

La trama del libro segue le vicende di uno spacciatore londinese di nome X. Come ci si aspetterebbe da un sequel di Layer Cake, è pieno di truffe, droga, violenza e molte cose che ci aspetteremmo di trovare anche nelle opere di Ritchie. L'inizio della produzione è previsto per l'inizio del 2026. Finora, Statham è l'unico membro del cast confermato.