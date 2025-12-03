Jason Statham interpreta di nuovo un "operativo d'élite" in fuga nel film d'azione Shelter

Nessuno dirà che Jason Statham non realizzi film divertenti, ma sembra che interpreti un tipo di personaggio in un solo ruolo, almeno ultimamente. Dopo le apparizioni in Fast and Furious, Expendables, The Beekeeper, A Working Man, Mechanic e altri, il film successivo di Statham si chiama Shelter e in esso interpreta... rullo di tamburi, per favore... un "operativo d'élite", che dopo essere stato scoperto dal suo isolamento autoimposto, si mette in fuga eliminando senza pietà qualsiasi minaccia che si metta sulla sua strada.

La premessa di Shelter, se bisogna andare oltre quanto sopra, è semplice: "Su un'isola costiera remota, un uomo recluso salva una giovane ragazza da una tempesta mortale, trascinandoli entrambi in pericolo. Costretto a uscire dall'isolamento, deve affrontare il suo passato turbolento proteggendola e portarli in un teso viaggio di sopravvivenza e redenzione."

Il film è prodotto da Black Bear e uscirà al cinema il 30 gennaio 2026. Per un assaggio di ciò che ha da offrire, puoi vedere qui sotto il trailer ufficiale del film d'azione.