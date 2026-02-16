Jason Statham interpreterà se stesso in azione parodia Jason Statham Stole My Bike

Jason Statham interpreta quello che viene definito "il ruolo di una vita", mentre interpreterà se stesso in un nuovo film d'azione parodia prodotto da Black Bear Pictures e David Leitch. Jason Statham Stole My Bike vedrà il regista e l'attore unirsi per la prima volta dal 2019 da Hobbs & Shaw.

I dettagli della trama del film sono per lo più tenuti segreti, ma Deadline nota che la sceneggiatura proviene da Alison Flierl, che ha i crediti in BoJack Horseman e nella serie TV School of Rock.

Il budget sembra superare gli 80 milioni di dollari, una scommessa piuttosto alta per quello che è essenzialmente un film d'azione indipendente, e le riprese dovrebbero iniziare da qualche parte a maggio 2026. La valutazione di Jason Statham Stole My Bike si collocerà nell'ordine PG-13, mantenendo il tono leggermente comico imposto dal titolo ironico.