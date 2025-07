Jason vive di nuovo: Nuovo Friday the 13th gioco confermato

Durante il Comic-Con di San Diego di questo fine settimana, è stato rivelato che Jason Voorhees si sta preparando per un ritorno digitale, pronto a scatenare ancora una volta un caos sanguinoso. Oltre a un nuovo film intitolato Sweet Revenge, unFriday the 13th nuovo videogioco è ufficialmente in lavorazione, anche se per ora i dettagli rimangono strettamente nascosti.

La conferma è arrivata dal dirigente di Horror Inc. Robbie Barsamian, che ha dichiarato:

"Posso dirvi che un nuovo film sequel e un nuovo gioco sequel sono in cima alla nostra lista. È dove sta andando la maggior parte della nostra energia in questo momento. E posso dirvi che finalmente siamo in grado di raggiungere questo obiettivo. Anche se oggi non annunceremo ufficialmente nulla con i nostri partner, entrambi arriveranno. Sono entrambi in lavorazione e stanno arrivando entrambi".

Alcuni di voi ricorderanno che Friday the 13th: The Game è stato chiuso alla fine del 2023, a seguito di importanti licenziamenti presso lo sviluppatore IllFonic. Da allora, i fan dell'assassino mascherato da hockey hanno desiderato ardentemente qualcosa di nuovo, e ora sembra finalmente che sia in arrivo. Potrebbe volerci un po' di tempo, ma Jason è tutt'altro che finito.

La grande domanda rimane: cosa vuoi da un nuovo gioco Friday the 13th, da un'altra caotica esperienza multiplayer o da un'agghiacciante storia per giocatore singolo intrisa di sangue?