Jason Voorhees debutterà a Dead by Daylight a metà giugno

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Solo un paio di giorni fa, abbiamo riportato la notizia che Venerdì 13 sarebbe finalmente arrivato su Dead by Daylight , in un crossover tanto atteso che avrebbe visto il leggendario slasher Jason Voorhees arrivare a questo gioco horror asimmetrico come uno dei suoi assassini. All'epoca, Behaviour non aveva ancora condiviso ulteriori informazioni o novità, ma ora questo è cambiato.

Arrivando in tempo per le impressionanti celebrazioni del decimo anniversario di Dead by Daylight, Jason Voorhees debutterà nei panni di un assassino progettato per essere letale e spaventoso quanto la versione cinematografica del personaggio. Ci viene detto di aspettarci una "miscela agghiacciante di furtività, spaventi e brutalità per i giocatori che vogliono incarnare la stessa presenza e potere implacabili che hanno definito i 45 anni di eredità del personaggio."

Per quanto riguarda come Jason sarà presentato in gioco in Dead by Daylight, è stato modellato con due opzioni di abilità fondamentali. Il primo è Omnipresente Malvagio, che si basa sulle sue abilità di furtività e sulla capacità di comparire dove i sopravvissuti meno se lo aspettano. In sostanza, grazie a questa abilità, Jason può sparire completamente dalla mappa e muoversi a velocità aumentata, senza lasciare traccia ai sopravvissuti su dove possa riapparire. Jason può anche tracciare i sopravvissuti in questo stato leggendo deboli segnali visivi come impronte, con la sua ricomparsa sulla mappa gestita in modo esplosivo e scioccante, con Jason che prende di mira i punti ambientali e riappare letteralmente con un botto, distruggendo tutto intorno a lui.

L'altra parte del kit di Jason cerca di sfruttare ulteriormente la sua creatività per sfruttare l'ambiente a suo vantaggio. Può interagire con contenitori sparsi per la mappa pieni di vari proiettili che possono essere lanciati con estrema forza, trasformando oggetti normali in schegge mortali che fanno barcollare un sopravvissuto se lo colpiscono con lui, persino bloccando una vittima a un muro se viene colpita vicino a una superficie. Il principale problema di questa abilità è che Jason può raccogliere proiettili solo raccogliendoli manualmente, con le scorte che vengono rifornite quando Jason entra in Onnipresente Male.

Infine, con l'arrivo di Jason alle porte, Behaviour ha anche rivelato che una collezione di abiti Jason arriverà insieme all'assassino, permettendo ai giocatori di accedere a nuovi cosmetici che giocano con una gamma più ampia di design e temi.

Per quanto riguarda quando arriverà il capitolo Jason di Dead by Daylight, il debutto è previsto per il 16 giugno, ma chi entrerà nella versione di test pubblica Steam del gioco, per aiutare a bilanciare e individuare eventuali stranezze o bug, potrà giocare a Jason da domani, 26 maggio.