Jason Voorhees potrebbe essere interpretato da un'ex superstar della WWE nel reboot di Venerdì 13

Mentre Friday the 13th viene rianimato dopo un lungo periodo lontano dai riflettori, una delle grandi domande riguarda chi avrà il compito di interpretare il famoso slasher questa volta. Sembra che uno degli individui esplorati per l'imponente e imponente assassino sia un ex wrestler della WWE, poiché Braun Strowman potrebbe ancora diventare il mostro dietro la maschera.

Parlando con Collider di recente, Adam Scherr, la persona reale dietro il personaggio di Braun Strowman, ha spiegato che ci sono stati colloqui per vederlo diventare Jason Voorhees, ma che nulla è stato ancora confermato.

"Potrebbero esserci dei colloqui al riguardo con persone che conosco e con la mia agenzia. Se riuscissimo mai a far tornare tutti sulla stessa lunghezza d'onda e permettere alle cose di funzionare, potrei essere il prossimo Voorhees".

Scherr continua spiegando che se avesse la possibilità di diventare Jason Voorhees, "si raderebbe volentieri la barba per interpretare il personaggio".

Pensi che Braun Strowman sarebbe una persona intelligente per interpretare Jason Voorhees?