Javier Bardem chiarisce le dichiarazioni dopo essere stato falsamente accusato di aver affermato che l'Argentina è razzista

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Similmente a quanto accaduto con Rosalía, Javier Bardem è stato coinvolto in un'altra controversia con alcuni media argentini. L'attore spagnolo è stato visto assistere a quasi tutte le partite della Spagna negli Stati Uniti, inclusa la finale della Coppa del Mondo contro l'Argentina domenica. L'attore spagnolo, noto anche per essere un attivista politico e ambientale, ha usato Instagram per chiarire che non ha mai voluto dire o insinuare che l'Argentina "sia un paese xenofobo o razzista", dopo che le sue parole in un'intervista erano state distorte.

Domenica, poche ore prima della finale dei Mondiali, Bardem ha rilasciato un'intervista con il fondatore di Zeteo, Mehdi Hasan, in cui Bardem ha commentato il contesto politico attorno alla partita: il presidente argentino Javier Milei è stato un forte sostenitore di Israele e del suo primo ministro Benjamin Netanyahu, quindi Bardem ha pensato fosse naturale che alcune persone fossero inclini a sostenere la Spagna o qualsiasi squadra che si opponesse all'Argentina per solidarietà con la Palestina.

Bardem si è assicurato di dire che i leader politici non rappresentano il loro popolo e che Milei non rappresenta l'intera popolazione argentina, ma le sue parole sono state usate da alcuni argentini come attacco diretto al loro paese, con alcuni media che hanno detto direttamente che Bardem aveva accusato la nazionale di essere complice del genocidio in Palestina.

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Per chiarire la sua dichiarazione, Bardem ha pubblicato un video su Instagram in cui ancora una volta afferma di ritenere ingiusto che la squadra argentina venga giudicata a causa di Javier Milei, perché non rappresenta la stragrande maggioranza degli argentini, e che è anche "molto ingiusto" che molte persone sostengano la squadra avversaria contro l'Argentina solo per andare contro Milei ed esprimere il suo rifiuto per il suo sostegno a Israele.

"Quello che non ho mai detto è che l'Argentina è un paese xenofobo o razzista; questo non uscirebbe mai dalla mia bocca", ha detto, aggiungendo di avere un "grande affetto, rispetto e ammirazione" per l'Argentina, su aspetti culturali, cinematografici, recitativi, personali, sociali e politici, e lamentando che le sue parole siano state decontestualizzate, oscurando ciò che ha effettivamente detto.