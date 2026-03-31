Javier Bardem prende il posto di Robert De Niro nella nuova trasposizione di Cape Fear su Apple TV

Uno dei thriller più famosi nella storia del cinema fu Cape Fear, diretto da Martin Scorsese nel 1991. In esso, la famiglia di un avvocato viene costantemente molestata e minacciata da un criminale sfuggente di nome Max Cady, interpretato brillantemente da Robert De Niro al culmine della sua capacità. Ora, 35 anni dopo, Scorsese produce, insieme a Steven Spielberg, Cape Fear, una serie televisiva per Apple TV che debutterà il 5 giugno.

Sarà diretto da Nick Antosca e vedrà come protagonisti Amy Adams e Patrick Wilson nei panni della coppia di avvocati Anna e Tom Bowden, mentre Lily Collias interpreterà la loro figlia Natalie. E per interpretare il vendicativo ex detenuto Max Cady, Javier Bardem, vincitore dell'Oscar, avrà il compito di ridare nuova vita al ruolo.

Ora potete vedere il primo sguardo di Cape Fear qui sotto.