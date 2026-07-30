Jay Baruchel e Kevin Durand si uniscono al cast della quinta stagione di Reacher

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La serie Reacher di Prime Video non funziona come molte serie tradizionali, poiché non ha un cast chiave a cui tornare stagione per stagione. Ci sono alcuni volti familiari che si uniscono alla montagna d'uomini di Alan Ritchson, inclusa Neagley di Maria Sten (che sta per avere uno spin-off tutto suo), ma tipicamente ogni nuova stagione di Reacher introduce un nuovo gruppo di personaggi e star.

A tal fine, il cast della quinta stagione presenterà nuovamente un sacco di volti nuovi. Dopo la quarta stagione, che debutterà su Prime Video tra un paio di settimane, con la produzione che sta per iniziare, ora sono stati rivelati quattro nuovi membri del cast per la quinta stagione, con alcuni nomi riconoscibili tra i montaggi.

Non ci viene detto chi sarà ogni protagonista nella quinta stagione, ma sappiamo che Amanda Ip, Jay Baruchel, Ciara Bravo e Kevin Durand saranno tutti tra i selezionati per quando questo round di episodi arriverà tra la fine del 2027 o il 2028.

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