Jay Vine vince un'altra tappa a La Vuelta, ma Vingegaard domina di nuovo

La Vuelta a España è tornata dopo la prima sosta con una tappa di 175,3 km dal parco naturale di Sendaviva, che si è conclusa con la salita a El Ferial Larra Belagua, decima tappa, con una seconda vittoria per l'australiano Jay Vine dell'UAE Team Emirates-XRG, dopo aver vinto la sesta tappa. Tuttavia, Torstein Træen ha perso la testa della classifica generale, con Jonas Vingegaard che ha indossato ancora una volta la maglia rossa.

Vine diventa il secondo australiano a vincere più tappe della Vuelta, dopo Kaden Groves l'anno scorso ed era estasiato: "Vincere è così, così difficile, ed è una sensazione incredibile quando succede", ha detto Vine dopo la tappa (via CyclingWeekly). "Non credo che mi abituerò mai a vincere, perché è incredibilmente difficile.

Due corridori del Team Movistar, Pablo Castrillo e Javier Romo, hanno completato il podio della tappa 10, in rappresentanza della Navarra, la regione spagnola dove si è svolta la tappa di oggi, e da dove proviene il Team Movistar.

La gara di oggi è stata segnata anche dall'annuncio di ieri che Juan Ayuso avrebbe lasciato il Team Emirates. Il suo compagno di squadra Joao Almeida, che domenica ha criticato i suoi compagni di squadra per la loro mancanza di compromesso e di aiuto (parlando indirettamente di Ayuso) ha concluso decimo oggi, con un grande aiuto da parte di Ayuso che ha preso il comando del gruppo, dettando il ritmo per Almeida.