JBL Boombox 4

Il mio rapporto con il JBL Boombox è stato appassionato nel corso degli anni. Quando il modello è stato introdotto per la prima volta sul mercato nel 2016, era chiaro dopo soli dieci minuti di ascolto che il gigante americano degli altoparlanti aveva costruito quello che all'epoca consideravo il miglior altoparlante Bluetooth sul mercato (in relazione al suo prezzo, ovviamente). Quando uscì la seconda versione, la nostra storia d'amore si rafforzò, e anche se il Boombox 3 era incredibile sulla carta (era anche molto, molto buono), scoprii nell'anno dopo la sua uscita che lo usavo meno di entrambi i suoi predecessori, con un ampio margine. Gran parte di questo aveva a che fare con il paradosso che JBL lo aveva ottimizzato per la trasmissione audio senza perdita di dati tramite Wi-Fi, il che lo rendeva un po' più complicato da usare rispetto ai suoi predecessori. Il suono era migliore per l'utente domestico sedentario, ma per il nerd del Bluetooth mobile, c'era un aspetto del Boombox 3 che forse non si adattava perfettamente all'area di utilizzo principale dell'altoparlante.

Nero, blu scuro o colorato come il camouflage. A te la scelta.

Questo è scomparso con il nuovo Boombox 4. La riproduzione Wi-Fi e la possibilità di alimentarla con audio a 24 bit per una migliore qualità sono sparite. Il Boombox 4 è quindi più economico del Boombox 3 e semplice da usare come il Boombox 2. E questo mi piace. So che ci sono un sacco di doppi standard da parte mia, dato che naturalmente preferisco sempre l'audio a 24 bit/96 kHz, ma per me questa non è mai stata un'esperienza da intenditori che ho messo sul tavolo del soggiorno e mi sono seduto sul divano per godermi la testa inclinata all'indietro. Per me, Boombox è stato il dispositivo usa e getta definitivo, super resistente, super semplice e capace che ci ha accompagnato come famiglia in ogni spiaggia degna di questo nome, solo per essere risciacquato sotto la doccia dopo. E c'è Boombox 4 ora, di nuovo. Tuttavia, se non vuoi vivere senza un suono lossless nel tuo Boombox, c'è il pieno supporto per esso nella porta USB-C sul retro, dove puoi collegare il tuo telefono cellulare o computer e alimentarlo con audio a 24 bit.

Meglio che mai, direi, ma se vuoi la riproduzione Wi-Fi, Boombox 3 è ancora la strada da percorrere.

Il design è stato aggiornato, il che non era particolarmente necessario. La lunga maniglia metallica della terza generazione è stata ora sostituita da un'impugnatura in gomma significativamente più piccola e spessa, completamente integrata nel telaio. Ha un aspetto migliore, più simile a un dispositivo all-in-one resistente e impermeabile rispetto a prima, il che, di per sé, è facile da apprezzare. All'interno, è più o meno un Boombox 3. JBL ha utilizzato gli stessi due woofer da 12,3 centimetri e gli stessi due tweeter larghi 2 centimetri del suo predecessore e li ha combinati con un basso passivo, che alla fine offre un suono fenomenale con molto calore, pressione e profondità senza mai suonare potenziato o artificiale. I bassi sono profondi e naturali, nitidi e con un controllo superbo, e la gamma media è stretta e ricca, mentre la gamma degli alti non diventa mai acuta o sgradevole. C'è anche molto spazio e aria nel palcoscenico e JBL ha aggiunto la funzionalità Dolby Atmos, che aiuta l'audio a suonare più grande, indipendentemente dalla stanza.

Il design della nuova maniglia è buono. Più gomma, più grip.

Per quanto riguarda la batteria, anche il Boombox 4 è superbo. Dura 30 ore per carica e, come sempre, funge anche da power bank se sei in giro. Il Boombox 4 è controllato tramite JBL Portable, che, come al solito, è una superba app gratuita in cui è possibile regolare tutte le impostazioni immaginabili. Auracast è supportato, il che significa che puoi collegare più altoparlanti JBL contemporaneamente con la semplice pressione di un pulsante, se vuoi costruire una soluzione multi-room che sia.

Naturalmente, è impermeabile grazie alla sua certificazione IP68.

Il JBL Boombox 4 non è sicuramente un diffusore per chi ama il suono sottile e delicato o per chi ama lo stile o il minimalismo in termini di design. Come sempre, è un kit robusto che riproduce la musica in modo giocoso, caldo e ricco di bassi con molta pressione del volume e, con il suo design robusto e le dimensioni sostanziali, sembra più un'attrezzatura industriale proveniente da una sorta di spedizione subacquea che un altoparlante. E per questi semplici motivi, lo amo tanto quanto ho sempre amato il Boombox.

