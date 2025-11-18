«È il mio vicino di casa, Nursultan Tuliagby. È una spina nel fianco. Io prendo una finestra da un vetro, lui deve prendere una finestra da un vetro. Io faccio un passo, lui deve fare un passo. Prendo una radiosveglia, non può permettersela. Grande successo!"

A differenza del povero Nursultan, tutti possono permettersi l'ultima invenzione di JBL, una "radiosveglia moderna" venduta al prezzo quasi criminale di 119 sterline. Ma nonostante il prezzo modesto, non c'è un solo aspetto di questa radiosveglia che sembri economico. Al contrario, trovo che il Horizon 3 sia un pezzo di kit intelligente e ben costruito che inizialmente pensavo sarebbe stato una moda passeggera per me, ma che si è rivelato indispensabile.

Compralo per qualcuno che ti piace come regalo di Natale, perché è davvero buono.

Il JBL Horizon 3 è qualcosa di semplice come una radiosveglia intelligente basata su LCD che ospita l'elemento/chip altoparlante di JBL dal JBL Grip. Sul retro è presente una lampada che consente di personalizzare la luce in base alla temperatura/intensità del colore preferita e di visualizzare l'ora, il giorno, la data e altre informazioni utili sullo schermo frontale. Il JBL Horizon 3 è molto facile da configurare utilizzando l'app gratuita super fluida di JBL, così puoi svegliarti con un'"alba" basata sul suono e l'aumento graduale del volume di una canzone accogliente. Ho scelto "Raining Blood" di Slayer, che non era particolarmente ottimale. Questo mi ha portato a passare a un bagliore giallo chiaro a circa il 40% di intensità e "Heaven Tonight" di Yngwie J Malmsteen. Roba fantastica e il modo giusto per un fan del rock pazzo di Trilogy di iniziare la giornata.

Ci sono sicuramente cose di cui lamentarsi se si vuole essere pignoli. Il display LCD è un po' angusto e a bassa risoluzione per quello che è. Sembra quasi primitivo. Si potrebbero anche dire cose brutte sul fatto che Horizon 3 manca di una batteria incorporata e che la rotella superiore, che funziona come manopola del volume, ghiera del menu e pulsante della luce, è fatta del tipo plasticoso. Perché è quello che è. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che Horizon 3 costa più o meno quanto un paio di calzini con i bizzarri aumenti di prezzo di oggi (su tutto e niente) e, alla fine, fa diverse cose davvero bene, perché il suono... è, in stile JBL, assolutamente geniale.

La retroilluminazione è una grande lampada (attenuata) in grado di emulare l'alba sotto forma di un armonioso campanello d'allarme.

Fedele alla forma, JBL è riuscito a spremere più suono da questa minuscola mini scatola nera di quanto dovrebbe essere fisicamente possibile. Horizon 3 offre molti bassi, suona caldo ed equilibrato e il suono sembra provenire da un altoparlante almeno tre volte più grande. Considerando che la maggior parte degli altoparlanti in questo caso è un display LCD, è ancora più impressionante. Configurarlo tramite JBL Go (Bluetooth) è semplicissimo, e una volta che è seduto lì sul comodino, svegliandoti ogni mattina, è difficile immaginare la vita di tutti i giorni senza Horizon 3, almeno per me (e Borat). Anche Nursultan dovrà risparmiare per averne uno.